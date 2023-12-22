В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть

В 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийский тренд подтверждается и в Санкт-Петербурге – количество петербургских путешественников выросло на 5%. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фаворитом петербуржцев стала Турция, где в мае уже стартует курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 7%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров ОАЭ, популярность этой страны выросла за год на 20%. В топ-5 самых востребованных направлений у жителей Санкт-Петербурга вошли также Египет (+20%) и Грузия (+10%).

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

Более чем на треть вырос спрос у жителей России на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлые. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.

Фото: unsplash