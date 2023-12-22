В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома

Сотрудникам МЧС удалось спасти 17 человек.

В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 12 мая. Сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. В Минобороны уточнили, что жилой дом повредили фрагменты одной из ракет "Точка-У", которые были запущены ВСУ.

Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось спасти 17 человек. Также сообщается, что 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими.

Ранее мы сообщали, что за сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров в Ленобласти.

Видео: МЧС России