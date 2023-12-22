Новым дирижёром Академического оркестра петербургской филармонии станет Димитрис Ботинис

Ботинис уже проявил себя в музыкальном мире, выступая в Большом зале неоднократно в текущем концертном сезоне, как с Заслуженным коллективом России, так и с Академическим симфоническим оркестром.

Дирижер Димитрис Ботинис станет главным дирижером Академического симфонического оркестра (АСО) Петербургской филармонии.

Как сообщили в пресс-службе филармонии, Ботинис уже проявил себя в музыкальном мире, выступая в Большом зале неоднократно в текущем концертном сезоне, как с Заслуженным коллективом России, так и с Академическим симфоническим оркестром.

Музыкант также провел масштабный гастрольный тур по Китаю в конце декабря и начале января вместе с АСО.

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Фото: Петербургская филармония (Сергей Тягин)