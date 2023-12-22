К открытию Дачи Кочубея в Пушкине пройдет концерт-променад

Особенностью концерта станет исполнение Концерта №2 для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса в редкой транскрипции для двух роялей.

В воскресенье, 19 мая, в 19:00 в "Кочубей-центре", расположенном в Пушкине, состоится концерт-променад, который ознаменует открытие террасы и сада дачи В. П. Кочубея после реставрации. Каак пишет "Петербургский дневник", в рамках мероприятия гости смогут насладиться уникальной музыкальной программой, включающей произведения Сен-Санса, Моцарта, Лядова в исполнении петербургских музыкантов Александра и Вероники Пироженко с сыном Михаилом.

Особенностью концерта станет исполнение Концерта №2 для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса в редкой транскрипции для двух роялей. Михаил Пироженко исполнит сольную партию, а его мама Вероника – партию оркестра.

Здание "Кочубей-центра" является памятником архитектуры федерального значения, построенным в начале XX века по проекту Александра Таманова и Николая Лансере. Реставрация его фасада длилась два года, а сейчас продолжается работа над восстановлением интерьеров. Культурно-образовательная площадка Высшей школы экономики "Кочубей-центр" возвращает старинному зданию его изначальное предназначение – быть центром культурной жизни. Потомственный дворянин Василий Кочубей, церемониймейстер Николая II, строил свой дворец в Царском Селе как место проведения значимых культурных событий. И спустя столетие этот сдержанно элегантный особняк в неоклассическом стиле вновь принимает выступления лучших музыкантов Северной столицы.

Как уточнила директор центра Дана Бенюмова, традиционно в России академическое образование было неразрывно связано с культурой и искусством. У Высшей школы экономики есть возможность в "Кочубей-центре" возрождать такой подход.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс "Петербург вдохновляет" пройдет в соцсети "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба ВШЭ