Конкурс "Петербург вдохновляет" пройдет в соцсети "ВКонтакте"

Поделиться вдохновением, которое дарит любимый город, пользователи "ВКонтакте" могут в формате коротких вертикальных видео в VK Клипах или записей с фотографиями на личных страницах под единым хештегом проекта #ПетербургВдохновляет.

27 мая Петербург отметит 321 год со дня основания. В преддверии праздника комитет по культуре запускает в соцсети "ВКонтакте" проект "Петербург вдохновляет". Пользователи смогут поделиться самыми красивыми фото и видео о Северной столице России. Пять лучших работ, определенных экспертным жюри, будут размещены на уличных экранах, мультимедийных комплексах в общественном транспорте и больших экранах главных праздничных событий – концерта "Классика на Дворцовой" и фестиваля "Петровские ассамблеи 3.2.1". Конкурс продлится с 13 по 27 мая, пишет "Петербургский дневник".

Поделиться вдохновением, которое дарит любимый город, пользователи "ВКонтакте" могут в формате коротких вертикальных видео в VK Клипах или записей с фотографиями на личных страницах под единым хештегом проекта #ПетербургВдохновляет. Участникам предлагается творчески рассказать о своих любимых музеях, улицах, парках и театрах, показать секретные места, исторические достопримечательности и самые красивые виды города.

Как отметил председатель комитета по культуре Фёдор Болтин, более 320-ти лет Петербург вдохновляет писателей, поэтов, художников, композиторов, архитекторов и хореографов на самые прекрасные произведения. В Петербурге уже начинается самый яркий летний сезон – открылись после зимы парки и заповедники, заработали фонтаны, показывают спектакли театры и приглашают на выставки музеи. Новым проектом Болтин призвал делиться впечатлениями со своими друзьями и показать наш город своими глазами огромному числу людей".

Итоги конкурса будут подведены 28 мая. Независимое жюри, в которое войдут медиаэксперты, искусствоведы, историки и культурологи, выберет пять победителей с самым ярким, интересным и вдохновляющим контентом. Победители получат эксклюзивную возможность показать получившиеся VK Клипы и фотографии на мультимедийных экранах по всему городу в дни празднования основания Петербурга.

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Фото: Piter.TV