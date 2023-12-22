"Литературная почта" начнет работать на Книжном салоне с 16 мая

На этот раз открытки будут украшены рисунками участников конкурса городской Общественной палаты "Подарок Петербургу - городу будущего" и работами пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.

В четверг, 16 мая, на Книжном салоне начнет свою работу проект "Литературная почта". Все желающие смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На этот раз открытки будут украшены рисунками участников конкурса городской Общественной палаты "Подарок Петербургу - городу будущего" и работами пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера. Директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Александр Вакуленко подчеркнул, что "Литературная почта" напоминает о прекрасной традиции радовать своих друзей, родных и близких красивыми бумажными открытками.

Общественное пространство с гигантским абажуром, фотозоной и детским уголком будет работать 4 дня с 12:00 до 19:00 с 16 по 19 мая.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга