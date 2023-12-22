Самолет, летевший в Красноярск, внезапно вернулся в Пулково

Рейс вылетел из Петербурга.

Самолет, летевший из Петербурга в Красноярск, внезапно вернулся в Пулково. Об этом сообщили в сервисе FlightRadar24.

Инцидент произошел на воздушном судне авиакомпании "Россия". Рейс вернулся в Петербург после двух часов полета. Маршрут самолета изменился из-за бортпроводника, который упал в обморок, рассказывают очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, сотрудник авиакомпании слег с пищевым отравлением. Информация проверяется.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из Петербурга в Тбилиси запускают рейсы по средам и воскресеньям.

Фото: Piter.tv