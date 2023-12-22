Из Петербурга в Тбилиси запускают рейсы по средам и воскресеньям

Перелеты будут выполняться авиакомпанией "Азимут".

Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы между Петербургом и столицей Грузии Тбилиси два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Вылет из города на Неве запланирован в 10:40, пребывание в Тбилиси состоится в 15:35. Отправка из аэропорта столицы Грузии будет в 16:35, посадка в Петербурге – в 19:35.

Кроме того, отмечается, что Тбилиси – первое зарубежное направление "Азимута" из Пулково, открытое в 2024 году. Из Петербурга перевозчик выполняет перелеты в Москву, Калугу, Минеральные Воды, Саранск и Сочи.

Ранее мы рассказывали о том, что китайская авиакомпания выполнила первый в 2024 году рейс из шанхайского аэропорта Пудун в Пулково.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)