Полиция разыскивает водителя Porsche после стрельбы на парковке у "Пионерской"

Пострадавший передан медикам.

Полиция разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травматического пистолета в оппонента на парковке ТЦ у станции метро "Пионерская". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня в 15:47 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на парковке ТРК на Коломяжском проспекте водитель Porsche в ходе дорожного конфликта выстрелил в её супруга из "травмата", после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего.

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Фото: Telegram/ Коменда