На парковке у станции метро "Пионерская" произошла стрельба

В соцсетях распространяются сообщения о стрельбе на парковке у ТЦ "Сити Молл" возле станции метро "Пионерская".
По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе возникшего дорожного конфликта. Раненому оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия уже работают оперативные службы.
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Фото: Telegram/ Коменда
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