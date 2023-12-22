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На парковке у станции метро "Пионерская" произошла стрельба
Сегодня, 16:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На парковке у станции метро "Пионерская" произошла стрельба

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По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе возникшего дорожного конфликта.

В соцсетях распространяются сообщения о стрельбе на парковке у ТЦ "Сити Молл" возле станции метро "Пионерская". 

По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе возникшего дорожного конфликта. Раненому оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. 

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Фото: Telegram/ Коменда

Теги: пионерская, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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