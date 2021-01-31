  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новосибирске экстренно посадили самолет, который летел из Новокузнецка в Петербург
Сегодня, 10:53
144
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Новосибирске экстренно посадили самолет, который летел из Новокузнецка в Петербург

0 0

Сотрудники надзорного ведомства занимаются выездным приемом граждан.

В Новосибирске экстренно посадили самолет авиакомпании Nordwind, который летел из Новокузнецка в Петербург. Инцидент произошел 26 ноября в 08:00. Об этом сообщили  в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас в аэропорту ждут вылета 154 пассажира, включая семерых детей. Самолет должен отправиться в Петербург до 22:00. 

Сотрудники надзорного ведомства занимаются выездным приемом граждан. Официальных данных о причине посадки нет. 

Ранее на Piter.tv: в Пулково откроют до 10 направлений со странами Ближнего Востока и Азии.

Фото: Piter.tv

 

Теги: nordwind, новокузнецк, новосибирск, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии