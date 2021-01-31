В Новосибирске экстренно посадили самолет, который летел из Новокузнецка в Петербург

Сотрудники надзорного ведомства занимаются выездным приемом граждан.

В Новосибирске экстренно посадили самолет авиакомпании Nordwind, который летел из Новокузнецка в Петербург. Инцидент произошел 26 ноября в 08:00. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас в аэропорту ждут вылета 154 пассажира, включая семерых детей. Самолет должен отправиться в Петербург до 22:00.

Сотрудники надзорного ведомства занимаются выездным приемом граждан. Официальных данных о причине посадки нет.

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Фото: Piter.tv