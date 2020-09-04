Бывший вице-премьер Украины считает, что Владимира Зеленского свергнут.

Украине предрекли новый Майдан. Об этом в эфире местного телеканала ATR рассказал бывший вице-премьер страны, а также экс-посол Киева в Белоруссии Роман Бессмертный. По словам чиновника, государство ждет неприятное будущее из-за некомпетентной политики Владимира Зеленского.

Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному Майдану, это и так понятно Роман Бессмертный, бывший вице-премьер Украины

По словам эксперта, лично для него свержение президента Зеленского станет четвертым свержением главы государства. Бессмертный отметил, что Европа может пострадать от более масштабных событий, на фоне которых украинский майдан покажется локальной проблемой.

Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского майдана.

Видео: YT / Телеканал ATR