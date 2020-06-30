Соперник Лукашенко оценил угрозу Майдана в Белоруссии

По его словам, случившееся на Украине в 2014 году нельзя сравнивать с тем, что происходит сейчас в Белоруссии.

Соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало оценил угрозу Майдана в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью издания "Лента.ру".

Цепкало сказал, что Майдан происходил в Украине вне избирательного процесса, вне конституционного поля.

Взрыв эмоций в стране, который нельзя было контролировать. Валерий Цепкало, кандидат в президенты Белоруссии

По его словам, случившееся на Украине в 2014 году нельзя сравнивать с тем, что происходит сейчас в Белоруссии. Он отметил, что сейчас там идёт подготовка к выборам президента.

В соответствии с конституцией высшим источником власти является народ.

Цепкало подчеркнул, что именно народ должен выбрать лидера, который предложит политический и экономические курсы, которые будут отвечать чаяниям населения. Поэтому, считает Цепкало, говорить о возможности Майдана в Украине неправильно.

Ранее названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность.

Видео: Youtube/Валерий Цепкало