Соперник Лукашенко оценил угрозу Майдана в Белоруссии

Соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало оценил угрозу Майдана в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью издания "Лента.ру".
Цепкало сказал, что Майдан происходил в Украине вне избирательного процесса, вне конституционного поля.
Взрыв эмоций в стране, который нельзя было контролировать.
Валерий Цепкало, кандидат в президенты Белоруссии
По его словам, случившееся на Украине в 2014 году нельзя сравнивать с тем, что происходит сейчас в Белоруссии. Он отметил, что сейчас там идёт подготовка к выборам президента.
В соответствии с конституцией высшим источником власти является народ.
Цепкало подчеркнул, что именно народ должен выбрать лидера, который предложит политический и экономические курсы, которые будут отвечать чаяниям населения. Поэтому, считает Цепкало, говорить о возможности Майдана в Украине неправильно.
Ранее названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность.
Видео: Youtube/Валерий Цепкало
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