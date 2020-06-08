Названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность

Валерий Цепкало призвал Лукашенко вернуться к нормальной жизни.

Названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Александру Лукашенко безопасность. Об этом белорусский политик Валерий Цепкало заявил во время интервью на YouTube-канале "Баренцева". По мнению кандидата на пост нового главы республики, первый лидер Белоруссии имеет право на нормальную жизнь.

Ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок, — то, что в принципе ему нравится. Мог бы заниматься преподавательской деятельностью Валерий Цепкало, оппозиционер в Белоруссии

По словам политика, любой руководитель государства, который покидает свой пост, должен вернуться к жизни обычного гражданина. Цепкало добавил, что Белоруссия сможет обеспечить Лукашенко одного или нескольких охранников, так как "не всем нравилось, как он государством управляет".

Лукашенко напомнил Орбану о потенциале сотрудничества с Венгрией.

Видео: YouTube / Баренцева