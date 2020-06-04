Он считает, что вновь наступает момент, когда нужно отстоять Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих. Об этом пишет Tut.by. Говорил глава государства о массовых беспорядках в узбекском Андижане в мае 2005 года. Тогда протесты прошли из-за недовольства населения экономической политикой властей.

Так белорусский лидер напомнил гражданам, что Белоруссия — единственная постсоветская республика, которая отстояла независимость без кровопролития и столкновений.

Сейчас, по мнению Лукашенко, вновь наступает момент, когда нужно отстоять Белоруссию. Он рассказал, что "на деньги российских олигархов" к власти ведут радикальную оппозицию и добавил, что не отдаст страну протестующим.

Ранее мы рассказывали, что Лукашенко поручил новому премьеру снизить зависимость от России.

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