Лукашенко поручил новому премьеру снизить зависимость от России

Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому премьеру Роману Головченко снизить зависимость от России. По мнению главы государства, это можно сделать путём диверсификации рынков.

Лукашенко рассказал, что экономический рост должен основываться на экспорте и повышении спроса на белорусскую продукцию в других государствах.

Нет экспорта — нет валюты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Президент напомнил, что власти и раньше обозначали курс на экспорт и внешние рынки, но теперь в этом направлении должны произойти "серьёзные подвижки". Также он призвал защитить внутренние рынки.

Ранее Лукашенко назначил Головченко главой правительства Белоруссии.