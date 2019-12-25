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Лукашенко назначил Головченко главой правительства Белоруссии
Сегодня, 11:47
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matveyvn

Лукашенко назначил Головченко главой правительства Белоруссии

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До этого он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой правительства страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

До этого Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Лукашенко отметил, что не имеет претензий к бывшему премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу. По словам белорусского лидера, Румас хочет заниматься бизнесом.

Я приветствую.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Первым вице-премьером страны назначили Николая Снопкова.

Ранее Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии.

Теги: белоруссия, головченко, лукашенко, правительство белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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