Лукашенко назначил Головченко главой правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой правительства страны. Об этом сообщает агентство БелТА.
До этого Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Лукашенко отметил, что не имеет претензий к бывшему премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу. По словам белорусского лидера, Румас хочет заниматься бизнесом.
Я приветствую.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Первым вице-премьером страны назначили Николая Снопкова.
Ранее Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии.
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