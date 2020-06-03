Накануне белорусский лидер провел совещание, в ходе которого заявил, что не намерен радикально менять состав кабинета министров.

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии. По данным телеканала "Беларусь-1", глава республики подписал соответствующий указ в среду, 3 июня.

Отмечается, что накануне Лукашенко провел совещание, в ходе которого заявил, что не намерен радикально менять состав кабинета министров. По словам белорусского лидера, правительство должны покинуть только те, кто не справляется с поставленным объемом работы в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Лукашенко в ходе выступления отмечал, что состав кабмина будет пересмотрен до президентских выборов. Это делается для того, чтобы граждане страны во время голосования понимали, кто в дальнейшем будет заниматься вопросами республики.

Видео: Телеканал ОНТ