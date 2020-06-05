Лукашенко напомнил Орбану о потенциале сотрудничества с Венгрией

Глава Белоруссии переговорил с премьер-министром Венгрии.

Александр Лукашенко напомнил Виктору Орбану о потенциале сотрудничества СССР с Венгрией. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА. Они рассказали о рабочей встрече между представителями Белоруссии и Венгрии. Этот диалог глава республики охарактеризовал как "очень конструктивный". По словам Лукашенко, встреча показала, что стороны находятся на подъеме по взаимному сотрудничеству.

Мы отметили схожесть взглядов по многим актуальным проблемам...Венгрия для нас - близкая страна географически, исторически и культурно Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что многие венгерские компании широко популярны в республике. Сейчас белорусы ставят перед собой задачу сделать собственные бренды не менее известными на территории Венгрии. В качестве примера Лукашенко привел проект белорусско-венгерско-швейцарской кооперации по производству электропоездов "Штадлер".

Мы поставили в Венгрию произведенные в Беларуси составы, первые из которых уже протестированы и скоро выйдут на линию Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Белоруссии заметили, что Венгрия переходит на "зеленые технологии". Эта перспектива позитивно сказывается на сотрудничестве в производстве автобусов, электробусов.

Белоруссия ответила "Газпрому" на требование вернуть долг.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира