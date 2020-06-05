Минэнерго Белоруссии ответило письмом Алексею Миллеру.

Белоруссия ответила "Газпрому" на требование вернуть долг. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики республики. Чиновники направили главе российской компании Алексею Миллеру письмо. По мнению ведомства, разногласия с "Газпромом" возникли из-за методики определения стоимости газа с учетом его калорийности. В настоящее время в конфликте участвуют "Белтопгаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Ранее "Газпром" обратился к главе Минэнерго Белоруссии Виктору Каранкевичу с требованием вернуть долг. на данный момент сумма задолженности превышает 165 млн долларов. В российской компании хотят начать переговоры по поставкам после выполнения этого условия.

Напомним, что переговоры между РФ и Белоруссией должны коснуться методики ценообразования по поставкам газа с 1 января 2021 года.

"Газпром" выставил Белоруссии счёт за газ.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ