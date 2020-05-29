У республики есть долг за поставки сырья.

"Газпром" выставил Белоруссии счёт за газ. Глава компании Алексей Миллер рассказал, что у республики есть долг за поставки сырья на сумму 165,6 миллиона долларов.

Он отметил, что "Газпром" готов начать обсуждение с Белоруссией поставок газа на 2021 год только после того, как задолженность будет выплачена.

Соответствующее письмо было направлено министру энергетики Белоруссии, сообщил Миллер.

Ранее мы рассказывали, что Белоруссия упростит получение гражданства.

Видео: YouTube / Președintele Igor Dodon, Gazprom, БИЗНЕС Online, CTVBY