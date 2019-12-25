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Белоруссия упростит получение гражданства
Сегодня, 12:14
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lesjasap

Белоруссия упростит получение гражданства

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Либерализация процесса коснется детей белорусов и иностранных граждан.

Белоруссия упростит получение гражданства. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА. По данным агентства, Минск либерализирует процесс по "праву почвы". Об этом рассказал глава департамента республики по вопросам гражданства и миграции МВД Алексей Бегун. 

Специалист объяснил, что гражданство по упрощенной системе получат дети от иностранцев, постоянно проживающие на территории Белоруссии. 

Напомним, что в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Данная мера позволит иностранцам упростить получение ими российского паспорта.

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство.

Теги: белоруссия, гражданство, паспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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