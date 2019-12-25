Причина в упрощённой процедуре российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство. Об этом говорит статистика МВД.

Согласно опубликованным данным, министерство внутренних дел за последние четыре месяца выдала 215,9 тысяч паспортов. Причина в упрощённой процедуре российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. В первом квартале 2020 года их доля составила 67%.

Ранее Госдума упростила получение российского гражданства. Граждане Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины могут претендовать на получение российского гражданства без соблюдения обязательного срока проживания на территории РФ. Ранее иностранцам приходилось находиться в стране не менее пяти лет, чтобы рассчитывать на новый паспорт. В Госдуме также отменили условие для получения гражданства, которое касается доказательств материального обеспечения.