Депутаты облегчили условия для иностранцев, которые хотят получить паспорт гражданина РФ.

Госдума упростила получение российского гражданства. Депутаты приняли изменения в законопроект 17 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно новым требованиям, кандидатам не придется отказываться от иностранного гражданства, чтобы получить российский паспорт.

Граждане Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины могут претендовать на получение российского гражданства без соблюдения обязательного срока проживания на территории РФ. Ранее иностранцам приходилось находиться в стране не менее пяти лет, чтобы рассчитывать на новый паспорт. В Госдуме также отменили условие для получения гражданства, которое касается доказательств материального обеспечения.

Депутаты одобрили сокращение с трех лет до одного года срок рабочей деятельности в России для студентов, которые завершили обучение в российских вузах.

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