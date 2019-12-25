Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ. Соответствующий законопроект в Государственную думу внесли депутаты Андрей Козенко, Наталья Поклонская, а также члены Совета Федерации.
Законопроект предлагает расширить перечень лиц, которым не придётся уплачивать пошлину при процедуре получения гражданства РФ. Среди них будут лица "постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Сейчас желающие получить российское гражданство должны заплатить пошлину в размере 3,5 тысяч рублей.
Инициативу уже поддержало правительство России. Козенко надеется, что закон примут в ближайшее время.
Ранее Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны.
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а флаг украины причем, у Донбаса свой флаг