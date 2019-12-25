Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Теперь это 3 сентября.

Государственная Дума России изменила дату окончания Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносили глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. Согласно проекту, новой официальной датой окончания Второй мировой станет 3 сентября. Раньше было второе.

В пояснительной записке депутаты указали, что победа Советского Союза над Японией внесла решающий вклад в завершение войны. Там же указывается, что 300 граждан СССР за участие в боевых действиях против Японии получили ордена и медали. 100 военных были удостоены звания Героя СССР.

Ранее Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной.