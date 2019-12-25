В Госдуму внесен законопроект об упрощении получения гражданства

Послабления будут сделаны для определенных категорий иностранных граждан.

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента России. Депутаты предлагают разрешить иностранцам принимать гражданство РФ даже без отказа от другого. Авторы инициативы также намерены отказаться от условия, согласно которому кандидат на получение гражданства обязан проживать на территории России в течение трех лет. Человека также не будут заставлять подтверждать наличие средств для существования, если он проживал ли живет в странах, которые раньше входили в состав СССР.

Депутаты планируют распространить послабления для иностранцев, которые находятся в официальном браке с гражданами России. Условием для этих послаблений станет наличие общего ребенка и проживание на территории страны. Претендовать на упрощенное получение гражданства смогут люди, которые имеют хотя бы одного родителя из РФ, которые проживают на территории страны.

РФ официально закрывает границы для иностранцев.