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Польша может оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро
Сегодня, 11:15
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matveyvn

Польша может оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро

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Причина - "Северный поток-2".

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей может оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро. Он возбудил дело из-за того, что российская компания отказалась участвовать в антимонопольном расследовании.

Теперь "Газпром" может получить штраф в 50 миллионов евро за непредставление сведений о строительстве "Северного потока-2".

До этого польский регулятор предъявлял обвинения в финансировании газопровода без необходимых юридических разрешений шести компаниям.

Ранее способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца.

Теги: газпром, польша, северный поток 2, штраф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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