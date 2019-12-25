Польша может оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро

Причина - "Северный поток-2".

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей может оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро. Он возбудил дело из-за того, что российская компания отказалась участвовать в антимонопольном расследовании.

Теперь "Газпром" может получить штраф в 50 миллионов евро за непредставление сведений о строительстве "Северного потока-2".

До этого польский регулятор предъявлял обвинения в финансировании газопровода без необходимых юридических разрешений шести компаниям.

Ранее способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца.