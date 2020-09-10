В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в 16 веке

Андрей Парубий вспомнил сражение под Оршей 1514 года.

В Верховной Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в 16 веке. Бывший спикер местного парламента, представляющий партию "Европейская солидарность" Андрей Парубий написал в Facebook о том, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства. Это достижение политик считает великим. Он добавил, что событие зафиксировано в истории.

Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами Андрей Парубий, украинский политик

Напомним, что битва под Оршей состоялась в рамках русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Стратегической задачей для военных было вернуть себе потерянный летом Смоленск. Цель не была достигнута. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства.

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Видео: YT / NEWSONE