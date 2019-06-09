Порошенко назвал свою десятку депутатов на выборы в Раду

Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко представил первую десятку кандидатов на выборах в Верховную раду. Имена политик озвучил на съезде политсилы в воскресенье, 9 июня.

В TOP-10 вошли первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командир взвода 95 отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский, певица и телеведущая София Федина.

Также в список озвученных лиц попал спикер Верховной рады Андрей Парубий, которого Порошенко назвал "своим другом, героем трех революций и фантастическим патриотом Украины". Напомним, что выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Медиаматериалы: Слово и Дело, Hyser, National Guard of Ukraine, РБК, 2000.ua