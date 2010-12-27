Запад обвинили в давлении на Зеленского

Андрей Парубий видит заговор среди некоторых западных политиков.

Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Владимира Зеленского. Об этом политик рассказал во время эфира на украинском телеканале "Радио НВ". Андрей Парубий заявил, что ряд политиков пытаются навязать главе Украины свою позицию по Донбассу.

Ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года...Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись прокомментировал ситуацию спикер

Он добавил, что эти дипломаты уже договорились между собой о скором принятии новых законов.Они касаются вопросов амнистии, выборах и особом статусе на территориях ЛНР и ДНР. Конкретные имена и фамилии "заговорщиков" Парубий не назвал, дав лишь намек на "страны Евроатлантического альянса".

Политик думает, что потом эти государства будут говорить о том, что именно они решили конфликт с Россией.

Ранее Piter.tv писал о том, что офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой.

Фото: Pixabay.com

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