Совет безопасности США рассказал о новых санкциях против граждан РФ.

В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос". Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте Совета национальной безопасности при Белом доме.

Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах сообщение СНБ США

В посте говорится о том, что Москва предпринимает попытки повлиять на избирательный процесс в США. Из-за этого правительству страны пришлось ввести санкции против российских граждан, которые подозреваются в манипуляции информацией. В "черный список" попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.Последнего подозревают в работе с российскими спецслужбами.

Видео: YouTube / ТСН