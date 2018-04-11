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В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос"

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Совет безопасности США рассказал о новых санкциях против граждан РФ.

В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос". Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте Совета национальной безопасности при Белом доме. 

Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах

сообщение СНБ США

В посте говорится о том, что Москва предпринимает попытки повлиять на избирательный процесс в США. Из-за этого правительству страны пришлось ввести санкции против российских граждан, которые подозреваются в манипуляции информацией. В "черный список" попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.Последнего подозревают в работе с российскими спецслужбами.

Видео: YouTube / ТСН

Теги: совет национальной безопасности, хаос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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