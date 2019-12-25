Глава правительства Армении выступил перед народом с телеобращением.

Никол Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в Армении. Об этом премьер-министр страны сообщил народу в своем обращении. Выступление чиновника транслировал местный государственный телеканал. По мнению спикера, на территории страны есть люди, которые пытаются добиться впечатления анархии в республике.

В Армении и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии, ввергнуть страну в хаос. Перенести войну внутрь страны, автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства отметил, что власть не допустит хаоса внутри страны. Он добавил, что это произойдет не потом, что он держится за власть, а потому, что анархии не хочет сам народ. По мнению Пашиняна, его оппонентам не удалось склонить граждан на свою сторону. Он также поблагодарил правоохранительные органы за службу.

Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем.

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