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Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
Сегодня, 9:54
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lesjasap

Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем

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Авторы ролика смонтировали кадры с политиками.

Противостояние Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым превратили в мем. В социальных сетях стал распространяться смонтированный ролик, на котором премьер-министр Армении и президент Азербайджана устраивают "гонки" друг с другом.

Авторы ролика совместили два видео, на которых Пашинян и Алиев ведут машину. В результате у зрителя создается впечатление того, что политики устроили заезд на машинах друг против друга. В финале состязания Пашинян подрезает автомобиль Алиева, таким образом выигрывая гонку.

Предположительно, кадры с главой Азербайджана взяты из его поездки по районам Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Баку в рамках трехстороннего соглашения с Москвой и Ереваном.  Ранее такой ролик разместила в соцсетях его жена и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.

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Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, гонки, ильхам алиев, мем, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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