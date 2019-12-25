Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Глава Минобороны РФ прибыл в Азербайджан.

Сергей Шойгу и Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский министр обороны прибыл в Баку сразу после посещения Еревана, в котором он встречался с армянским коллегой, а также с премьер-министром Николом Пашиняном. В Азербайджане чиновник также побеседовал с коллегой профильного ведомства Закиром Гасановым

Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Министр напомнил, что с исторического соглашения между Москвой, Баку и Ереваном прошло не так много времени. Он добавил, что силы миротворцев уже успели занять позиции, указанные в документе. Военнослужащие создали 23 наблюдательных поста. Контингент обеспечивает безопасность региона и следит за соблюдением режима прекращения огня.

Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Пашинян: у России и Армении общие взгляды на стратегическое будущее.