Пашинян: у России и Армении общие взгляды на стратегическое будущее

Глава правительства Армении поднял вопрос безопасности беженцев.

Никол Пашинян заявил, что у России и Армении общие взгляды на стратегическое будущее. Об этом премьер-министр сообщил в рамках общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Чиновник добавил, что для Еревана приоритетным является вопрос возвращения беженцев Арцаха и гуманитарная ситуация.

Я думаю, что нам нужно еще раз сверить наши стратегические видения по поводу ближайшего и стратегического будущего, и я уверен, что по этому поводу у нас в целом общие взгляды, общие планы, и по итогам сегодняшних переговоров мы должны это констатировать Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительства подчеркнул, что сейчас наблюдается хорошая динамика по возвращению жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свои дома. Однако вопрос обеспечения безопасности в некоторых районах остается открытым.

Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовываться? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решения по этому поводу Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V".

Фото: пресс-служба правительства Армении