Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Пашиняном

Глава МИД России вошел в межведомственную группу гуманитарного реагирования по НКР.

Сергей Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Николом Пашиняном. Глава российского внешнеполитического ведомства встретился с премьер-министром Армении в Ереване. В рамках созданного межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху стороны проанализировали вопросы экономического взаимодействия.

Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров...наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник напомнил, что Армения, Азербайджан и Россия заключили трехстороннее соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Это позволило стабилизировать обстановку в регионе. На линию соприкосновения введены российские миротворцы. Москва помогает восстановлению территорий и инфраструктуры, в том числе, поставками гуманитарной помощи.

Захарова: Лавров провел встречу с Пашиняном.