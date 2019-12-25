Захарова: Лавров провел встречу с Пашиняном

Глава МИД России встретился с премьер-министром Армении в Ереване.

Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства написала в собственном аккаунте на Facebook. Чиновница прикрепила в пост фотографии с заседания.

Напомним, что 21 ноября в Ереван прибыла российская делегация. В ее составе принимают участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Алексей Оверчук. Также отмечается, что после Армении делегаты отправятся в Баку.

Сергей Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Нагорном Карабахе.

Фото: пресс-служба правительства Армении