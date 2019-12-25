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Пашинян: Армения чувствовала поддержку России во время войны в Карабахе
Сегодня, 10:12
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lesjasap

Пашинян: Армения чувствовала поддержку России во время войны в Карабахе

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Премьер-министр поблагодарил РФ за помощь в урегулировании вооруженного конфликта в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам армянского политика, Ереван чувствовал поддержку с российской стороны во время вооруженного конфликта в регионе. Об этом рассказали представители пресс-службы местного кабинета министров на официальном сайте.

Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительства заметил, что Ереван рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества с Москвой в сфере национальной безопасности и военно-технической отрасли. Пашинян добавил, что до войны были непростые времена, но сейчас в стране наступил еще более сложный период.

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Нагорном Карабахе.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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