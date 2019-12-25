Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

Глава правительства представил нового министра обороны коллективу ведомства.

Никол Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении представил коллективу оборонного ведомства страны нового руководителя Вагаршака Арутюняна. Чиновник отметил, что после эскалации конфликта в НКР следует реформировать также Вооруженные силы.

Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил пресс-служба премьер-министра Армении

Пашинян рассказал, что Ереван не будет нарушать здоровые традиции в местной армии и ВС, но военным необходимо выстроить новую логику, тактику для ведения успешной оборонной деятельности. Глава правительства рассчитывает на реформы, которые будут приняты в ближайшее время.

Шойгу проводит встречу с Пашиняном в Ереване.

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