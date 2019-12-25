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Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
Сегодня, 10:04
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lesjasap

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

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Глава правительства представил нового министра обороны коллективу ведомства.

Никол Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении представил коллективу оборонного ведомства страны нового руководителя Вагаршака Арутюняна. Чиновник отметил, что после эскалации конфликта в НКР следует реформировать также Вооруженные силы.

Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил

пресс-служба премьер-министра Армении

Пашинян рассказал, что Ереван не будет нарушать здоровые традиции в местной армии и ВС, но военным необходимо выстроить новую логику, тактику для ведения успешной оборонной деятельности. Глава правительства рассчитывает на реформы, которые будут приняты в ближайшее время.

Шойгу проводит встречу с Пашиняном в Ереване.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, армия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, никол пашинян, реформа армии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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