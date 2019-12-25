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Эксперт прокомментировал планы премьер-министра Армении на будущее
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал планы премьер-министра Армении на будущее

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Политик представил свою краткосрочную программу.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Facebook свою программу действий на ближайшие полгода. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вряд ли за 6 месяцев ему удастся провести масштабные реформы, которые он не реализовывал 2,5 года на своем посту.

В программе говорится о планах преодолеть последствия войны для Армении, решить демографические проблемы, начать военную реформу, сделать шаги, необходимые для создания антикоррупционного суда и так далее. 

Эксперты считают, что вряд ли Пашинян сам верит в то, что такие реформы можно провести. Скорее всего, он остается на должности по согласованию с внешними силами как гарант заключенного перемирия в Карабахе. 

Фото: скрин из YT / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Теги: армения, реформы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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