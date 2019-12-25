Эксперт прокомментировал планы премьер-министра Армении на будущее

Политик представил свою краткосрочную программу.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Facebook свою программу действий на ближайшие полгода. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вряд ли за 6 месяцев ему удастся провести масштабные реформы, которые он не реализовывал 2,5 года на своем посту.

В программе говорится о планах преодолеть последствия войны для Армении, решить демографические проблемы, начать военную реформу, сделать шаги, необходимые для создания антикоррупционного суда и так далее.

Эксперты считают, что вряд ли Пашинян сам верит в то, что такие реформы можно провести. Скорее всего, он остается на должности по согласованию с внешними силами как гарант заключенного перемирия в Карабахе.

Фото: скрин из YT / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան