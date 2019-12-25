Шойгу проводит встречу с Пашиняном в Ереване

Армению также посетят Сергей Лавров, Алексей Оверчук и Александр Новак.

Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации. Об этом рассказали представители пресс-службы правительства Армении. По данным чиновником, глава Минобороны России проводит личную встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие главы МИД Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других кабинет министров Армении

Напомним, что президент России Владимир путин, глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ закрепляет размещение российских миротворцев вдоль Лачинского коридора, стороны остаются на занимаемых территориях. Также несколько районов переходит под контроль Баку.

Пашинян представил план дальнейшей работы правительства Армении.

Фото: Минобороны России