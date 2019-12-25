Правительственный план предполагает 15 пунктов.

Никол Пашинян представил план дальнейшей работы правительства Армении. Об этом премьер-министр страны сообщил на собственном аккаунте на Facebook. Он продемонстрировал дорожную карту, состоящую из 15 пунктов. Также чиновник анонсировал кадровые изменения в составе правительства.

Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившейся ситуацию, однако я также являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В списке мер, которые Пашинян, намерен реализовать: возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооруженных сил Еревана и избирательной системы, восстановление экономики после пандемии COVID-19, формирование института спецсудей для борьбы с коррупционной деятельностью.

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