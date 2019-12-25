Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.
Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
По его словам, он понимает, что должен предстать перед судом народа. Однако в данном случае, считает он, народ должен знать все обстоятельства дела.
Премьер считает, что диалог нужно вести с военными, оппозицией и правительством.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все