Он понимает, что должен предстать перед судом народа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, он понимает, что должен предстать перед судом народа. Однако в данном случае, считает он, народ должен знать все обстоятельства дела.

Премьер считает, что диалог нужно вести с военными, оппозицией и правительством.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе.

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