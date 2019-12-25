  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе
Сегодня, 11:29
18
matveyvn

Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе

0 0

Он понимает, что должен предстать перед судом народа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, он понимает, что должен предстать перед судом народа. Однако в данном случае, считает он, народ должен знать все обстоятельства дела.

Премьер считает, что диалог нужно вести с военными, оппозицией и правительством.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии