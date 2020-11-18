Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре

Ранее Армения назвала сдачу Шуши недопустимой.

Владимир Путин рассказал, почему бои в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре. Об том российский президент сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". По словам политика, глава Азербайджана Ильхам Алиев был готов прекратить боевые действия, если беженцы вернутся в город Шуши. Однако против этого выступила Армения. Путин добавил, что позиция Еревана была "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо".

Политик уточнил, что до момента прекращения боев ситуация в регионе была критической. Из-за нехватки времени Минская группа ОБСЕ не смогла бы провести переговоры.

Как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия Владимир Путин, президент России

Глава РФ заметил, что отказ Еревана от трехстороннего соглашения, которое было достигнутого 10 ноября, стал бы для Армении самоубийством.

Госдума расширяет гарантии бывшему президенту России.

Видео: Youtube/Россия 24