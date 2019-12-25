Госдума расширяет гарантии бывшему президенту России

Цель закона — сделать так, чтобы президент Путин чувствовал, что он нужен.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который расширяет гарантии для бывшего президента России и членов его семьи. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что данное решение принимается в интересах граждан страны.

Мы с вами таким образом защищаем нашу страну. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

По его словам, цель закона — сделать так, чтобы президент Путин чувствовал, что он нужен "не только сегодня, но и завтра".

Также законопроект прописывает процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Сделать это сможет только Совет Федерации с подачи Государственной думы, которая должна предъявить бывшему президенту обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Отметим, что это обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев в двух палатах. При этом инициативу при предъявлении обвинения должны проявить не менее одной трети парламентариев.

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