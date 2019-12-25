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Власти регионов смогут открывать платные вытрезвители в 2021 году
Сегодня, 16:03
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matveyvn

Власти регионов смогут открывать платные вытрезвители в 2021 году

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В среднем ночь в вытрезвителе обойдётся в 1,5 тысячи рублей.

Власти регионов смогут открывать платные вытрезвители в 2021 году. Принять соответствующий законопроект во втором и третьем чтении планируют до конца года, с 1 января 2021 года он вступит в силу. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Согласно законопроекту, открытие вытрезвителей будет отнесено к региональным полномочиям. По словам Диденко, в среднем ночь в вытрезвителе обойдётся в 1,5 тысячи рублей. При этом цены в субъектах федерации могут отличаться. При этом регионы будут иметь возможность содержать вытрезвители за счёт бюджетных средств.

Ранее Госдума одобрила законопроект о восстановлении вытрезвителей.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, вытрезвители, госдума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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