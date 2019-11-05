Госдума одобрила законопроект о восстановлении вытрезвителей

На эти цели регионам придется выделять 2-3 млрд рублей в год.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении вытрезвителей. Сотрудники полиции получат право доставлять туда граждан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут РИА Новости.

Предполагается, что перед помещением человека в вытрезвитель, его должен осмотреть медработник. В настоящий момент в России нет таких учреждений, которые могут оказать помощь гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Такую помощь не могут отнести к мерам социальной поддержки.

Ежегодно регионам и муниципалитетам придется выделять на вытрезвители 2-3 млрд рублей.

Вытрезвитель – это медицинское учреждение, предназначение для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения. Последний вытрезвитель в России закрылся в 2011 году. После этого резко возросла нагрузка на медиков скорой помощи и сотрудников полиции.

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Видео: YouTube / Dr. Phil