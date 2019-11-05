Президенту не понравилось маленькое количество бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. Главе государства не понравилось маленькое количество бюджетных мест при наборе групп в магистратуры. Об этом пишут РИА Новости.

Путину привели в пример Воронежский государственный университет. Там при наборе групп на филологический факультет в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест. При этом группа может быть сформирована при наличии 12 человек.

Президент заявил, что для него это стало неожиданностью, и потребовал объяснений от Котюкова. Министр объяснил сложившуюся ситуацию тем, что на филфаке по статистике за счет бюджета обучается примерно 40 % студентов. Остальные учатся либо за свой счет, либо за счет работодателей.

Путин потребовал внести коррективы в существующие правила и отметил, что если группе нужно 12 человек, значит необходимо выделить 12 бюджетных мест. Кроме того, он добавил, что филологическая специальность не приносит таких доходов, как, например, нефть и газ.

Ранее Путин предложил заменить "Википедию" отечественным аналогом.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News