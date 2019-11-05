Путин предложил заменить "Википедию" отечественным аналогом

На эти цели из федерального бюджета выделят 1,989 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" на Большую российскую энциклопедию. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку, пишут РИА Новости.

Глава государства считает, что это будет более качественный отечественный аналог. "Во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", - отметил президент.

Впервые о создании отечественного интернет-портала, который станет конкурентом "Википедии", заговорил Александр Вислый в августе 2016 года. Тогда он занимал пост генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ).

В августе этого года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться "Википедией", назвав ее недостоверным источником информации.

В начале октября текущего года научное издательство "Большая российская энциклопедия" объявило конкурс по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020-2022 гг. На эти цели из федерального бюджета выделят 1,989 млрд рублей.

Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Видео: YouTube / CareerOneStop